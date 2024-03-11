В Минспорта назвали точную дату открытия бассейна СКА в Новосибирске

Напомним, реконструкция бассейна стартовала в 2022 году. Изначально открыть комплекс планировали в конце 2023 года. В бассейне сделали 16 дорожек в 50 метров, которые можно будет с помощью передвижного борта разделить на дорожки по 25 метров. Помимо этого в здании появились тренажерный зал и зал для фитнеса.