Узбекистан и Таджикистан планируют наладить совместное производство автомобилей и шин

Эти вопросы на днях марта в Душанбе обсудили министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и министр экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода.
По сообщению пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Таджикистана, на встрече состоялся обмен мнениями относительно расширения торгово-экономического сотрудничества и реализации приоритетных инвестиционных проектов.
В частности, стороны обсудили вопрос совместной сборки автомобилей в Таджикистане и налаживания производства шин на базе Таджикского алюминиевого завода "ТАЛКО. Продукция будет производиться для нужд автомобильной промышленности Узбекистана.
Также участники встречи рассмотрели проект совместного строительства двух ГЭС на реке Зарафшан.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы по подготовке к очередному заседанию Межправительственной комиссии Таджикистана и Узбекистана по торгово-экономическому сотрудничеству. Его планируется провести под сопредседательством премьер-министров двух республик.
Сегодня премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Таджикистан для участия в заседании межправительственной комиссии.