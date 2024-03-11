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Узбекистан и Таджикистан планируют наладить совместное производство автомобилей и шин

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан планирует наладить в Таджикистане совместную сборку автомобилей и производство шин для нужд своей автомобильной промышленности, передает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Эти вопросы на днях марта в Душанбе обсудили министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и министр экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода.

По сообщению пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Таджикистана, на встрече состоялся обмен мнениями относительно расширения торгово-экономического сотрудничества и реализации приоритетных инвестиционных проектов.

В частности, стороны обсудили вопрос совместной сборки автомобилей в Таджикистане и налаживания производства шин на базе Таджикского алюминиевого завода "ТАЛКО. Продукция будет производиться для нужд автомобильной промышленности Узбекистана.

Также участники встречи рассмотрели проект совместного строительства двух ГЭС на реке Зарафшан.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы по подготовке к очередному заседанию Межправительственной комиссии Таджикистана и Узбекистана по торгово-экономическому сотрудничеству. Его планируется провести под сопредседательством премьер-министров двух республик.

Сегодня премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Таджикистан для участия в заседании межправительственной комиссии.