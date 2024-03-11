Расчистку территории разрушенных аварийных домов завершают в Таганроге

В Таганроге приступили к завершению расчистки территории разрушенных аварийных домов. Об этом в своем телеграм-канале сегодня, 11 марта, сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.
— Старые, разрушенные аварийные дома, расположенные по адресу Порт, 7, км 10, не один год портили внешний вид и являлись небезопасным местом. Провели списание построек. Сейчас подходят к завершению работы по расчистке территории, — рассказал Андрей Фатеев.
Сити-менеджер добавил, что в работу на указанных аварийных объектах «активно включился бизнес».
— Сделать город комфортным для жизни — одна из приоритетной задач, — подчеркнул Андрей Фатеев.