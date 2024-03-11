Расчистку территории разрушенных аварийных домов завершают в Таганроге

— Старые, разрушенные аварийные дома, расположенные по адресу Порт, 7, км 10, не один год портили внешний вид и являлись небезопасным местом. Провели списание построек. Сейчас подходят к завершению работы по расчистке территории, — рассказал Андрей Фатеев.