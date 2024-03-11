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Расчистку территории разрушенных аварийных домов завершают в Таганроге

Сити-менеджер Таганрога рассказал о ходе работ с аварийными домами.
Источник: Комсомольская правда

В Таганроге приступили к завершению расчистки территории разрушенных аварийных домов. Об этом в своем телеграм-канале сегодня, 11 марта, сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

— Старые, разрушенные аварийные дома, расположенные по адресу Порт, 7, км 10, не один год портили внешний вид и являлись небезопасным местом. Провели списание построек. Сейчас подходят к завершению работы по расчистке территории, — рассказал Андрей Фатеев.

Сити-менеджер добавил, что в работу на указанных аварийных объектах «активно включился бизнес».

— Сделать город комфортным для жизни — одна из приоритетной задач, — подчеркнул Андрей Фатеев.

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