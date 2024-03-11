Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Казанский вертолетный завод передал авиакомпаниям пять вертолетов Ми-8

Железных птиц получили четыре перевозчика из Московской области, Коми, Камчатки и Дальнего Востока.
Источник: соцсети

Казанский вертолетный завод и Государственная транспортная лизинговая компания передали авиакомпаниям пять новых вертолетов Ми-8 МТВ-1.

В торжественной церемонии передачи символических ключей авиакомпаниям принял участие Раис РТ Рустам Минниханов. Глава региона отметил, что до 2026 года Казанский вертолетный завод и ГТЛК передадут различным регионам России еще 70 новых вертолетов.

Все воздушные суда способны выполнять широкий круг задач — прежде всего, это перевозка грузов и пассажиров, в том числе в условиях сурового северного климата.

Напомним: в Казани весенние сельскохозяйственные ярмарки пройдут на 14 площадках.