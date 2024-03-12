В Сочи начали строить первый тоннель на обходе Адлера



Этот проект включает в себя строительство двух тоннелей общей протяженностью около 12 километров в рамках обхода Адлера, который станет частью новой скоростной автомагистрали Джубга — Сочи.



Новая скоростная трасса значительно сократит время в пути от Джубги до Адлера с 7 до 1,5 часа. Протяженность этого стратегически важного объекта составит более 130 км, и он привнесет новый импульс в социально-экономическое развитие Краснодарского края, а также увеличит туристический потенциал Черноморского побережья. Проект также уникален масштабом работ по сооружению тоннелей в горной местности с использованием специализированных механизмов.



На данный момент в районе села Высокое работают три буровые установки. Ещё две — на месте будущей развязки с А-147 у посёлка Кудепста, где будет соединение с тоннелем. Они задействованы в организации площадки для тоннелепроходческого механизированного комплекса и подпорной стены развязки.



Также ведутся работы по организации площадок для тоннелепроходческих механизированных комплексов, строительству подпорных стен, обустройству завода по производству железобетонной обделки тоннеля, а также переустройству инженерных сетей. Государственная компания «Автодор» реализует этот проект, который является важным для инфраструктурного развития города и всего региона.