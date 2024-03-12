Калининградстат рассказал о средней зарплате в Калининградской области

Наиболее высокая заработная плата сложилась у работников, занятых в деятельности финансовой и страховой — 98549,6 рубля, что на 80,2% выше среднемесячной заработной платы по региону. Меньше всего получали работники гостиниц и предприятий общественного питания — 61,7% от средней или 33,7 тысячи рублей.