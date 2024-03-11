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В Алматы подешевели квартиры в новостройках

В феврале цены на квартиры в новостройках Алматы снизились на 1,4%. По данным Бюро национальной статистики, также новое жилье подешевело в Караганде (-0,3%) и Павлодаре (-0,1%), передает агентство Kazinform со ссылкой на krisha.kz.
Источник: Kazinform

При этом в целом по республике зафиксировано повышение стоимости на 0,4% по сравнению с январем. В большей степени это связано с тем, что в январе резко подскочили цены на квартиры в новых ЖК в Актобе. Рост составил сразу 10%.

Рост цен в январе зафиксирован еще в четырех городах:

в Астане (+1,4%); Усть-Каменогорске (+1%); Кокшетау (+0,8%); Шымкенте (+0,1%).

В остальных 12 регионах цены на первичку остались на уровне января.

Средняя стоимость квадрата в новостройках в феврале остановилась на отметке 488 571 тенге.

Самые высокие цены на новостройки:

в Астане — 581 648 тенге; Алматы — 571 938 тенге; Шымкенте — 423 500 тенге.

Самая дешевая первичка, несмотря на рост в 10%, остается, по данным бюро Нацстатистики, в Актобе — 279 тысяч тенге/квадратный метр. Далее новостройки Уральска — 285 тысяч тенге/квадратный метр и Кокшетау — 288 тысяч тенге/квадратный метр.

Что касается изменений цен за год (к февралю 2023 года), то средний показатель по стране вырос на 3%. Самый высокий годовой прирост отмечен в Актобе (+8,9%).

За год заметно выросла цена на новые квартиры:

в Кызылорде (+7,1%); Уральске (+5,6%); Актау (+4,8%).

В Алматы новостройки за год подорожали на 3,7%, в Астане — на 3,1%. В Шымкенте за год новое жилье стало дешевле на 1,6%.

Годовое снижение зафиксировано также в Кокшетау (-4,3%) и Караганде (-0,3%).