В Де-Кастри возвели гостиничный комплекс из двухэтажных домов

— Раньше эти дома использовались только для командированных сотрудников — сейчас их переоборудовали. Помимо жилых корпусов построены офис, столовая и гараж, завершается благоустройство. В настоящее время это единственный в Ульчском районе комплекс подобного назначения и масштаба. Море в Де-Кастри очень красивое, а смельчаки даже окунаются в воду. Потенциал для развития туризма там точно есть, — рассказала и.о. заместителя главы районной администрации по соцвопросам Наталья Верещагина.