В Де-Кастри возвели гостиничный комплекс из двухэтажных домов

В поселке Де-Кастри Ульчского района сдан в эксплуатацию комплекс гостевых домов, которые могут принимать не только туристов, но и командированных в порт и нефтеналивной терминал сотрудников. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», для размещения людей построили двухэтажные здания, каждое из которых рассчитано на две компании проживающих.
— Раньше эти дома использовались только для командированных сотрудников — сейчас их переоборудовали. Помимо жилых корпусов построены офис, столовая и гараж, завершается благоустройство. В настоящее время это единственный в Ульчском районе комплекс подобного назначения и масштаба. Море в Де-Кастри очень красивое, а смельчаки даже окунаются в воду. Потенциал для развития туризма там точно есть, — рассказала и.о. заместителя главы районной администрации по соцвопросам Наталья Верещагина.
Развитие подобных комплексов должно также в будущем помочь с временным размещением сотрудников первого рыбоперерабатывающего производства — первое крупное предприятие в Де-Кастри должно появиться уже в скором времени. Уже получено разрешение на строительство цеха, где в промышленных масштабах будут выпускать пищевые продукты из даров моря.