В Новосибирске с генподрядчика строительства ЛДС потребовали 7 млрд рублей

На сайте областного арбитражного суда зарегистрированы три иска: на 135,6 миллионов рублей, на 381 миллион и на 6,5 миллиардов. Дата рассмотрения исков пока не назначена. Подавала иск «Арена» к той же компании и на прошлой неделе, потребовав вернуть 91 млн рублей в качестве штрафа. Вся сумма, которую ГКУ хочет взыскать с генподрядчика, составила более 7 миллиардов рублей.