В Новосибирске с генподрядчика строительства ЛДС потребовали 7 млрд рублей

В Новосибирске ГКУ «Арена» обратилось в арбитражный суд с требованием взыскать с генподрядчика строительства, компании «Элинальфа», больше 7 млрд рублей.
На сайте областного арбитражного суда зарегистрированы три иска: на 135,6 миллионов рублей, на 381 миллион и на 6,5 миллиардов. Дата рассмотрения исков пока не назначена. Подавала иск «Арена» к той же компании и на прошлой неделе, потребовав вернуть 91 млн рублей в качестве штрафа. Вся сумма, которую ГКУ хочет взыскать с генподрядчика, составила более 7 миллиардов рублей.
Напомним, ранее областное минспорта заявляли, что на строительство ледовой арены потратили более 16 миллиардов рублей. ЛДС должен был быть возведен в 2022 году, но из-за срыва сроков сдачи открыли его только в августе 2023.