С владельца затонувшего в Приморье судна Rise Shine требуют свыше 346 млн рублей

В Приморье региональное управление Росприроднадзора обратилось с иском в арбитражный суд к владельцу судна Rise Shine, севшего на мель под Находкой в ноябре 2021 года. Ведомство требует выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный водному объекту, в размере более 346 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) Дальневосточного управления Росприроднадзора.
Сотрудники ведомства выполнили расчет вреда, причиненного акватории залива Восток (мыс Козина) в результате севшего на мель судна, и оценили его в 346 млн 011 тысяч 708 рублей.
Как пояснили в управлении надзорного ведомства, в суд пришлось обратиться в связи с тем, что компания Often Trading Company Limited не возместило вред добровольно.
Напомним, в ноябре 2021 года в районе залива Восток (мыс Козина) потерял управление и сел на мель китайский контейнеровоз Rise Sine с почти 200 гружеными контейнерами и экипажем в составе 14 человек. Для спасения людей из Владивостока вышло судно «Лазурит», а из Находки к месту происшествия отправились спасатели отряда МЧС России, пожарные и экологи. Только в середине декабря 2021 года все моряки вылетели на родину.
На судне находилось около 300 тонн ГСМ и 199 контейнеров с товарами народного потребления, общий вес которых составил более 1,5 тысяч тонн. Сколько судно будет еще находиться на мели — неизвестно. По информации ТАСС (16+), судно будет обращено в собственность государства, после чего будет решаться вопрос о его разборе. Об этом сообщила начальник отдела экологии и природопользования города Находки Ирина Коротец по итогам заседания городской депутатской комиссии.