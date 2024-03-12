С владельца затонувшего в Приморье судна Rise Shine требуют свыше 346 млн рублей

На судне находилось около 300 тонн ГСМ и 199 контейнеров с товарами народного потребления, общий вес которых составил более 1,5 тысяч тонн. Сколько судно будет еще находиться на мели — неизвестно. По информации ТАСС (16+), судно будет обращено в собственность государства, после чего будет решаться вопрос о его разборе. Об этом сообщила начальник отдела экологии и природопользования города Находки Ирина Коротец по итогам заседания городской депутатской комиссии.