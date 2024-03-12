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В Новосибирске диспетчер отсудил у работодателя 160 тысяч за увольнение

Суд признал, что работодатель нарушил процедуру увольнения.
Источник: BFM.RU- Новосибирск

Прокуратура Заельцовского района Новосибирска помогла местной жительнице восстановиться на рабочем месте после незаконного увольнения. Теперь, диспетчер в одной из компаний города получит 160 тысяч за незаконное увольнение.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой надзорного ведомства, работодатель планировал закрыть филиал ООО, но не желал выплачивать работникам соответствующее законом выходное пособие. В связи с этим он предложил им написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Когда диспетчер компании отклонил это предложение, чтобы избежать утраты ей положенных льгот, её уволили по статье 71 Трудового кодекса Российской Федерации во время её нахождения на больничном. В результате женщина обратилась с жалобой в прокуратуру. Прокурор подал иск в суд в интересах сотрудницы.

Суд признал, что работодатель нарушил процедуру увольнения, и решением постановил вернуть диспетчера на работу, а также возместить ей утраченный заработок за период прогула в размере 150 тысяч рублей плюс 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что дело криминального авторитета рассмотрели в суде Новосибирска.

Прокуратура