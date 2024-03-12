В Новосибирске диспетчер отсудил у работодателя 160 тысяч за увольнение

Прокуратура Заельцовского района Новосибирска помогла местной жительнице восстановиться на рабочем месте после незаконного увольнения. Теперь, диспетчер в одной из компаний города получит 160 тысяч за незаконное увольнение.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой надзорного ведомства, работодатель планировал закрыть филиал ООО, но не желал выплачивать работникам соответствующее законом выходное пособие. В связи с этим он предложил им написать заявление об увольнении по собственному желанию.
Суд признал, что работодатель нарушил процедуру увольнения, и решением постановил вернуть диспетчера на работу, а также возместить ей утраченный заработок за период прогула в размере 150 тысяч рублей плюс 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что дело криминального авторитета рассмотрели в суде Новосибирска.