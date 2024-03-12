В Новосибирске диспетчер отсудил у работодателя 160 тысяч за увольнение

Прокуратура Заельцовского района Новосибирска помогла местной жительнице восстановиться на рабочем месте после незаконного увольнения. Теперь, диспетчер в одной из компаний города получит 160 тысяч за незаконное увольнение.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой надзорного ведомства, работодатель планировал закрыть филиал ООО, но не желал выплачивать работникам соответствующее законом выходное пособие. В связи с этим он предложил им написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Когда диспетчер компании отклонил это предложение, чтобы избежать утраты ей положенных льгот, её уволили по статье 71 Трудового кодекса Российской Федерации во время её нахождения на больничном. В результате женщина обратилась с жалобой в прокуратуру. Прокурор подал иск в суд в интересах сотрудницы.