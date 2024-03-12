В Челябинске вырос спрос на аренду гаражей и машиномест

Здесь стоит отметить, что в теме покупке гаражей в Челябинске наблюдается тренд на снижение. Снижается и количество предложений на этом рынке. За год спрос на покупку гаражей ушел вниз на 10%, а предложение — на 26%. Совсем другая картина в вопросе приобретения машиномест. Здесь спрос растет (плюс 26%), а предложение падает (минус 17%).