В Челябинске вырос спрос на аренду гаражей и машиномест

Анализ провели специалисты «Авито Недвижимость». Они выяснили, что в зимний период 2023—2024 годов спрос на аренду машиномест в Челябинске увеличился на 54%. Пошел в рост и спрос на аренду гаражей, он вырос за год на 29%. Сравнение шло с прошлой зимой.
При этом количество предложений в этом секторе челябинского рынка наоборот было склонно к снижению. Как пишет «Коммерсант», который проанализировал исследование, желающих сдавать гараж стало меньше на 7%, а машиноместа — на 8%.
Здесь стоит отметить, что в теме покупке гаражей в Челябинске наблюдается тренд на снижение. Снижается и количество предложений на этом рынке. За год спрос на покупку гаражей ушел вниз на 10%, а предложение — на 26%. Совсем другая картина в вопросе приобретения машиномест. Здесь спрос растет (плюс 26%), а предложение падает (минус 17%).
Отметим, что этой зимой арендовать гараж в Челябинске можно было в среднем за 5 тысяч рублей в месяц, а машиноместо — за 9 тысяч рублей. Средняя стоимость покупку челябинского гаража достигла уровня в 400 тысяч рублей, а покупки машиноместа — в 1,2 млн рублей.