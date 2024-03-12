Суд взял перерыв в рассмотрении громкого иска Генпрокуратуры в Приморье

В ходе рассмотрения дела ответчики заявили ряд ходатайств, в том числе просили привлечь к рассмотрению Росимущество в статусе третьего лица. Кроме того, они настаивают на необходимости уведомить о судебных разбирательствах бизнесмена Дмитрия Дремлюгу (известен как бывший совладелец одного из «Дальморепродуктов»), с 2012 года проживающего за рубежом, предположительно в США.