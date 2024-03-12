В Красноярске на аукционе будут продавать недострой у Гремячей гривы

В Красноярске будут продавать многолетний недострой рядом с Гремячей гривой. Об этом сообщает NGS24.RU.
Как рассказали изданию в администрации, торги намечены на второй квартал 2024 года. Торги требуют провести по решению Арбитражного суда.
Отметим, что недострой стоит уже не менее 15 лет. Когда-то в этом месте планировали построить спортивно-оздоровительную базу. Участок несколько раз брали в аренду, но на этой территории так и не было завершено строительство.
Поскольку условия договора не выполнялись, то в 2020 году мэрия подала в суд, который в итоге постановил изъять недострой и продать его на аукционе.
По градостроительной карте этот участок находится в зоне физкультуры и спорта.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске за 20 млн рублей выставили на продажу помещение советского бара в центре города.