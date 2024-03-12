Первый этап модернизации завершен на Иркутской ГЭС

Таким образом, завершен первый этап технического перевооружения входящей в энергохолдинг Эн+ станции.
В церемонии запуска приняли участие министр жилищной политики и энергетики Приангарья Анатолий Никитин, мэр Иркутска Руслан Болотов, председатель Думы областного центра Евгений Стекачев, заместитель генерального директора по коммерции и капитальному строительству компании Эн+ Давид Погосбеков, руководитель «ЕвроСибЭнерго — Гидрогенерация» Сергей Кузнецов, директор Иркутской ГЭС Вадим Чеверда и представители компании.
«В 1950-х было заложено уникальное, эпохальное по тем временам сооружение, которое все эти годы надежно служило нашему городу и будет служить, потому что вы, несмотря на пандемию, санкции сделали важное и нужное для Иркутска и России дело. Вы полностью подтвердили, что достойны наследия наших дедов и прадедов, которые душу вложили в этот объект. Спасибо всему коллективу», — обратился к работникам Руслан Болотов.
«Это очень важно, ведь с момента строительства ГЭС таких мероприятий по ремонту и замене оборудования не проводилось. Сейчас мощность будет увеличена, это отлично. Ведь любое развитие города невозможно без новых мощностей. Для каждого жителя Иркутска ГЭС является символом трудовой доблести нашего города», — отметил Евгений Стекачев.
«Безусловно, это только начало, и мы обязательно запустим второй этап. Увеличение мощности, дополнительные 100 МВт — за ними стоит колоссальный труд. Была реализована небольшая операция, которую мы с вами провернули в кратчайшие сроки только благодаря слаженной работе поставщиков, подрядчиков, заказчиков. 330 дней — это рекорд. Напомню, что первый агрегат был модернизирован за 520 дней», — сообщил Давид Погосбеков.
Чтобы запустить оборудование, в машинном зале ежедневно в бесперебойном режиме трудились около 50 человек. В работах были задействованы все службы и отделы Иркутской гидроэлектростанции. Строители и энергетики проводили одновременно несколько операций.
По словам министра жилищной политики и энергетики Приангарья Анатолия Никитина, новое оборудование, установленное на ГЭС, полностью российского производства. Оно позволило увеличить мощность станции на 15%, или почти на 100 МВт: с 662 до 761 МВт.
На Иркутской ГЭС вручили грамоты и благодарностями тем работником, которые внесли особый вклад в реализацию проекта.