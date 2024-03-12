Первый этап модернизации завершен на Иркутской ГЭС

«В 1950-х было заложено уникальное, эпохальное по тем временам сооружение, которое все эти годы надежно служило нашему городу и будет служить, потому что вы, несмотря на пандемию, санкции сделали важное и нужное для Иркутска и России дело. Вы полностью подтвердили, что достойны наследия наших дедов и прадедов, которые душу вложили в этот объект. Спасибо всему коллективу», — обратился к работникам Руслан Болотов.