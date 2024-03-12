В 2024 году в Башкирии построят 450 объектов придорожного сервиса

По его словам, в перечень приоритетных включили 44 инвестпроекта региона. На них потратят более 4,5 млрд рублей.
«Развитие придорожного сервиса — одна из наших приоритетных задач, — подчеркнул министр торговли Алексей Гусев. — Сейчас растет интерес путешественников к коротким автомобильным поездкам, и автотуризм у нас пользуется популярностью. А мы, как гостеприимный регион, понимаем, что одним из факторов развития туризма является качественное обслуживание участников дорожного движения. Поэтому очень важно развивать придорожную инфраструктуру: автозаправочные станции, гостиницы, кемпинги, пункты общественного питания».
Предприниматели, которые вкладывают свои средства в инвестирование объектов придорожного сервиса, могут получить поддержку от государства. Они могут претендовать на земельный участок в аренду без проведения торгов и получить налоговые льготы и субсидию на возмещение части затрат.