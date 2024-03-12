В Красноярске ищут подрядчиков, которые обработают город от клещей

Близится сезон активности клещей — начнется он уже с конца марта по начало апреля. Стартовали поиски подрядчиков, которые обработают город от опасных членистоногих. На сайте госзакупок уже размещены документы конкурса.
Обрабатывать участки города начнут сразу, как начнется клещевая активность. Для этого подрядчиков найдут и определят до конца марта.
Ежегодно специалисты Роспотребнадзора составляют список наиболее опасных мест, который и выдается подрядчикам. Обычно в этот перечень входят территории Академгородка, Студгородка, дорога к нацпарку «Столбы».