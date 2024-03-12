В Волгограде запустят прямые рейсы до Перми с 30 апреля

Волгоградцы без пересадок смогут попасть в Пермь. Прямые рейсы станут доступны с 30 апреля по 28 сентября 2024 года. Информация о расписании появилась на портале воздушной гавани. Полеты будут осуществляться на авиалайнерах бразильского производства.
Между Волгоградом и Пермью самолеты будут курсировать 2 раза в неделю: по вторникам и субботам. Из города-героя они вылетят в 18.20, прибытие в Перми запланировано через 2 часа 10 минут — в 20.30.
Из аэропорта Большое Савино воздушные суда будут отправляться также по вторникам и субботам. Время в пути до Гумрака — 2 часа 20 минут.