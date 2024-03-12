Спрос на крупные займы в Сибири сократился вдвое

В общей структуре доля заявок на эту категорию составила 7,2%, что на 8,3 п.п. меньше, чем в январе-феврале 2023-го, когда на долю таких заявок приходилось 15,5%, подсчитали эксперты онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia).



Как отмечается в исследовании, запрашиваемые суммы в диапазоне от 50 тыс. руб. заемщики чаще всего направляли на крупные целевые расходы — приобретение тех или иных товаров длительного пользования. Снижение числа займов характеризует изменение финансового поведения потребителей, отмечают эксперты. «Эти клиенты привыкли запрашивать большие суммы. Однако готовность МФО удовлетворять их спрос сдерживается необходимостью поиска оптимального баланса между заемщиком, собственными рисками и интересами, а также регуляторными ограничениями.



Сталкиваясь на этом фоне с отказами или снижением одобряемых лимитов, такие заемщики сокращали “аппетиты”, что также отразилось на размере запрашиваемых сумм», — отмечает генеральный директор Moneyman Александр Пустовит.



Лолита Белова.