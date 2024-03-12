Из этих четырёх проектов жители региона выберут один в народном голосовании. Рашко заметил, что при строительстве аэропорта преимущественно будут использованы омские строительные материалы. За стройкой будет организован надзор, чтобы омичи получили именно то, за что голосовали.
В Омске приготовили семь проектов нового аэропорта «Омск-Фёдоровка»
Министр строительства Омской области Александр Рашко в своём Telegram-канале рассказал, что уже существует семь проектов аэропорта «Омск-Фёдоровка», из которых экспертам предстоит выбрать четыре.