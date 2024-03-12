В феврале резко подорожали бензин и услуги перевозок — опрос ЦБ

При этом опрос также показал, что с 46% до 53% выросло количество респондентов, которые указали на резкое подорожание бензина. Также с 23% до 32% выросло число опрошенных, которые ощутили повышение стоимости услуг перевозок, в частности, сервисов такси. Этому способствовала нехватка газа в стране, приведшая к ограничениям и закрытию метановых заправок.