В феврале резко подорожали бензин и услуги перевозок — опрос ЦБ

Центральный банк провел очередной опрос и выяснил, что ощущаемый уровень инфляции в Узбекистане в феврале снизился до 12,7%. Это на 0,8% ниже, чем месяцем ранее.
При этом опрос также показал, что с 46% до 53% выросло количество респондентов, которые указали на резкое подорожание бензина. Также с 23% до 32% выросло число опрошенных, которые ощутили повышение стоимости услуг перевозок, в частности, сервисов такси. Этому способствовала нехватка газа в стране, приведшая к ограничениям и закрытию метановых заправок.
Рост цен на овощи и фрукты отметили 30% респондентов (в январе их было 33%). Мясо и молоко подорожали для 29% (было 31%), лекарства — для 24% (26%), яйца — 21% (27%). На 3% больше стало людей, которые заметили рост цен на одежду и обувь.
Больше всех в прошлом месяце ощутили инфляцию в Ташкенте — 16,1% (в январе — 16,5%). За ним следуют Сырдарьинская область — 13,9% (14,3%) и Ташкентская область — 13,2% (13,2%).
Наименее заметно цены выросли для жителей Каракалпакстана — 9,1% (10,3%), Хорезмской — 10,7% (13,6%) и Андижанской области — 11,1% (11,3%).