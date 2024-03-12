На границе Омска выявили более 20 тонн подозрительного мяса

Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Омской области.
«Перевозчики в ходе транспортировки партий колбасных изделий (500 кг), мяса птицы и субпродуктов (19889 кг), кормов для непродуктивных животных (200 кг) и конины копченой (48 кг) нарушили ветеринарные требования при перемещении между государствами-членами Евразийского экономического союза», — пояснили в ведомстве.
С 7 по 10 марта 2024 года зафиксировали несколько таких случаев. Заявлено, что транспортные средства с незаконно перевозимыми товарами были задержаны, дальнейшая перевозка запрещена, продукция и корма возвращены по месту погрузки.