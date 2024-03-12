В Омске могут увеличить штрафы за плохие дороги

«В случае, если указанные действия повлекли вред здоровью потерпевшего, должностным лицам будет грозить штраф от 100 тысяч до 200 тысяч рублей вместо сегодняшних 50−100 тысяч рублей. Юрлицам придётся заплатить от 800 тысяч до 1 млн рублей вместе 400−500 тысяч рублей», — сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект.