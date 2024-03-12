В Омске могут увеличить штрафы за плохие дороги

Депутаты фракции ЛДПР выступили с инициативой вдвое увеличить штрафы за плохое состояние дорог. Для должностных лиц штраф предлагают увеличить с 20−30 тысяч рублей до 40−50 тысяч рублей. Для юридических — с 200−300 тысяч рублей до 400−600 тысяч рублей.
«В случае, если указанные действия повлекли вред здоровью потерпевшего, должностным лицам будет грозить штраф от 100 тысяч до 200 тысяч рублей вместо сегодняшних 50−100 тысяч рублей. Юрлицам придётся заплатить от 800 тысяч до 1 млн рублей вместе 400−500 тысяч рублей», — сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект.
Авторы инициативы отметили, что такой проект поможет снизить количество аварий и усилить безопасность на дорогах.