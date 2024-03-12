Сауну за 97 миллионов рублей предлагают купить в Новосибирске

В Заельцовском районе Новосибирска продают «Тимирязевские сауны». Комплекс работает с 2000 года. Одноэтажное здание находятся на участке 724 квадратных метра. Как отмечает продавец в объявлении на сайте N1, общая площадь здания 293, 3 кв. м, есть возможностью надстройки четырёх этажей и застройки свободного участка.