Сауну за 97 миллионов рублей предлагают купить в Новосибирске

В Новосибирске выставили на продажу готовый бизнес «Тимирязевские сауны». Цена комплекса достигает 97 миллионов рублей. Информация о продаже появилась на сайте N1.
В Заельцовском районе Новосибирска продают «Тимирязевские сауны». Комплекс работает с 2000 года. Одноэтажное здание находятся на участке 724 квадратных метра. Как отмечает продавец в объявлении на сайте N1, общая площадь здания 293, 3 кв. м, есть возможностью надстройки четырёх этажей и застройки свободного участка.
По словам продавца, в здании обустроены четыре разноплановых номера. В каждом номере есть зал, парилка, бассейн, туалет, душ, раздевалка, камин, две комнаты отдыха, тв, караоке. В номерах можно топить камин и готовить пищу.
Готовый бизнес обойдется покупателю в 97 миллионов рублей, или 330,7 тысяч за квадратный метр.
На сайте заведения указано, что посещение сауны будет стоить от 1,4 до 8,4 тысяч рублей — в зависимости от времени визита.