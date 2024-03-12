Во Владивостоке ищут владельцев квартир, нелегально сдающих жильё в аренду

Согласно законодательству, граждане, сдающие квартиры в аренду и получающие от этого доход, обязаны ежегодно до 30 апреля подавать декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговые органы. Сумму налога (13% от дохода) необходимо оплатить не позднее 15 июля.