Во Владивостоке ищут владельцев квартир, нелегально сдающих жильё в аренду

Власти Владивостока продолжают выявлять владельцев, сдающих квартиры в аренду с нарушением закона. Специалисты мэрии совместно с полицией и представителями налоговой службы провели проверку в жилом доме по адресу: Надибаидзе, 6а.
Проверка лишь восьми квартир привела к составлению четырёх административных протоколов: выявили сдачу квартир в аренду без заключения договоров и неуплату собственниками жилья налога с полученного дохода.
Как сообщает пресс-служба мэрии, налоговые органы намерены вызвать арендодателей для получения от них пояснений по ситуации и деклараций, предусмотренных законом.
Городская администрация сообщает, что такие рейды во Владивостоке проводятся регулярно. Адреса для проверок комиссии определяют, основываясь на жалобах от горожан, поступающих на телефон доверия.
Согласно законодательству, граждане, сдающие квартиры в аренду и получающие от этого доход, обязаны ежегодно до 30 апреля подавать декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговые органы. Сумму налога (13% от дохода) необходимо оплатить не позднее 15 июля.