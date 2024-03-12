Первая котельная на биотопливе появится в Приморье

«На новом объекте установят котлы вихревого сжигания, работающие на древесных пеллетах, которые изготавливаются из отходов пиломатериалов — спрессованных опилок. К строительству котельной планируется приступить после завершения разработки проектно-сметной документации в июле. Намерены ввести объект в эксплуатацию до начала следующего отопительного периода», — уточнил руководитель предприятия.