Первая котельная на биотопливе появится в Приморье

Как сообщил генеральный директор «Примтеплоэнерго» Владимир Малюшицкий, объект, использующий продукты деревопроизводства в качестве топлива, будет построен в селе Новопокровка Красноармейского округа. Он заменит действующую изношенную мазутную котельную.
«На новом объекте установят котлы вихревого сжигания, работающие на древесных пеллетах, которые изготавливаются из отходов пиломатериалов — спрессованных опилок. К строительству котельной планируется приступить после завершения разработки проектно-сметной документации в июле. Намерены ввести объект в эксплуатацию до начала следующего отопительного периода», — уточнил руководитель предприятия.
По словам Владимира Малюшицкого, котельная будет отапливать жилые дома и объекты соцкультбыта — всего свыше тысячи человек.
Объект построят за счет средств специального казначейского кредита, отмечает пресс-служба краевого правительства.