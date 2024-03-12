С апреля пенсионерам в Волгоградской области увеличат выплаты

Минтруд РФ сообщил о повышении размера социальных пенсий, которые с 1 апреля этого года проиндексируют на 7,5%, что соответствует темпу роста прожиточного минимума пенсионера в нашей стране за минувший год.
В текущем году сумма выплат станет больше для 4,1 млн человек. На эти цели из федерального бюджета выделили 37,5 млрд рублей. Пенсии также повысят людям, награжденным знаком «Житель осажденного Сталинграда».
Соцпенсия положена гражданам, у которых по различным обстоятельствам нет достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Если эта выплата меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, то производится социальная доплата.
Знак «Житель осажденного Сталинграда» могут получить граждане, которые во время Сталинградской битвы с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года находились на территории Сталинграда. В прошлом году «детей Сталинграда» приравняли к ветеранам Великой Отечественной войны, они могут претендовать на те же льготы, в том числе на право получения двух пенсий одновременно и улучшение жилищных условий за счет федерального бюджета.