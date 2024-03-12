С апреля пенсионерам в Волгоградской области увеличат выплаты

Знак «Житель осажденного Сталинграда» могут получить граждане, которые во время Сталинградской битвы с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года находились на территории Сталинграда. В прошлом году «детей Сталинграда» приравняли к ветеранам Великой Отечественной войны, они могут претендовать на те же льготы, в том числе на право получения двух пенсий одновременно и улучшение жилищных условий за счет федерального бюджета.