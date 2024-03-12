Омичи смогут проголосовать за дизайн аэропорта «Омск-Федоровка»

Аэропорт «Омск-Федоровка» реконструируют по дизайнерскому проекту, который выберут омичи.
Завтра, 13 мая, на заседании архитектурно-градостроительного совета будут представлены 7 проектов от ведущих дизайнерский бюро. Из них будут выбраны четыре, которые попадут на голосование.
Строительством аэропорта «Омск-Федоровка» займется АО УК «Аэропорты Регионов» в рамках концессионного соглашения. Все здания, имеющиеся на территории долгостроя, инвестор планирует снести. Таким образом, аэропорт фактически построят с нуля. Строительство должно завершиться к 2028 году.