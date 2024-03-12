Строительство транспортного обхода Усолья-Сибирского возобновили после технологического перерыва. Об этом сообщают в ФКУ Упрдор «Прибайкалье».
Сейчас на объекте трудятся до 100 рабочих и 10 единиц техники. Ведется устройство подпорных стен из бетонных блоков. Кроме того, строители начали сборку металлического надземного пешеходного перехода, длина которого составит более 40 метров над дорогой.
— В этом строительном сезоне работы выходят на финишную прямую. До сдачи объекта нужно уложить 110 000 тонн асфальтобетонной смеси в слои дорожной одежды, укрепить откосы на площади в два миллиона квадратных метров, установить 42 километра барьерного ограждения, более двух тысяч сигнальных столбиков, 532 дорожных знака и 1395 погонных метров шумозащитных экранов, — отметил главный инженер ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Борис Абрамчик.
Новый участок будет проходить в обход Усолья-Сибирского и поселка Тельма. Его протяженность составит более 42 километров. Участок дороги войдет в международный транспортный коридор, который свяжет Россию, Монголию и Китай.