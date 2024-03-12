Строительство транспортного обхода Усолья-Сибирского возобновили

— В этом строительном сезоне работы выходят на финишную прямую. До сдачи объекта нужно уложить 110 000 тонн асфальтобетонной смеси в слои дорожной одежды, укрепить откосы на площади в два миллиона квадратных метров, установить 42 километра барьерного ограждения, более двух тысяч сигнальных столбиков, 532 дорожных знака и 1395 погонных метров шумозащитных экранов, — отметил главный инженер ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Борис Абрамчик.