«Амурский металлургический комбинат» стал резидентом ТОР «Хабаровск»

ООО «Амурский металлургический комбинат», принадлежащее ПАО «Русолово», получило официальный статус резидента ТОР «Хабаровск». Предприятие, пользуясь всеми плюсами преференциального режима, построит и запустит в эксплуатацию комплекс по производству олова в Амурске. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в общей сложности в проект планируется вложить 8,6 миллиардов рублей. Мощность предприятия составит 5,5 тысяч тонн олова в год.
— Мы продолжаем реализовывать стратегический проект по созданию металлургического кластера полного цикла на территории Хабаровского края. Помимо Амурского металлургического комбината, строится горно-обогатительное предприятие на базе производственного комплекса Правоурмийский. На завершающей стадии масштабная модернизация обогатительной фабрики производственного комплекса Солнечный. При поддержке государства мы решаем стратегическую задачу — производство олова в тех объемах, которые способны удовлетворить спрос внутри страны, — рассказал генеральный директор ПАО «Русолово» Сергей Антонов. Отметим, что сейчас большую часть произведённого на обогатительной фабрике в Хабаровском крае из добытой руды концентрата везут в Новосибирск, где работает ближайший оловянный комбинат, где из него выплавляют уже готовую продукцию. Ввод производственного комплекса в эксплуатацию намечен на 2027 год. Предприятие станет первым в России металлургическим комбинатом по производству олова металлического с 1942 года.
— Реализация проекта имеет беспрецедентное значение для обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации. Хабаровский край добывает большую часть общероссийского объема этого металла, по последним оценкам — более 90%. Строительство комбината позволит замкнуть цикл производства олова в регионе, — отметил министр экономического развития края Виктор Калашников.
Напомним, что в начале марта текущего года было получено разрешение Главгосэкспертизы на строительство подземного рудника на оловорудном месторождении Правоурмийское в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Ввод его в эксплуатацию позволит добывать в год до 540 тонн оловянной руды. Строить комплекс подземной добычи будут на территории опережающего социально-экономического развития «Комсомольск».