«Амурский металлургический комбинат» стал резидентом ТОР «Хабаровск»

— Мы продолжаем реализовывать стратегический проект по созданию металлургического кластера полного цикла на территории Хабаровского края. Помимо Амурского металлургического комбината, строится горно-обогатительное предприятие на базе производственного комплекса Правоурмийский. На завершающей стадии масштабная модернизация обогатительной фабрики производственного комплекса Солнечный. При поддержке государства мы решаем стратегическую задачу — производство олова в тех объемах, которые способны удовлетворить спрос внутри страны, — рассказал генеральный директор ПАО «Русолово» Сергей Антонов. Отметим, что сейчас большую часть произведённого на обогатительной фабрике в Хабаровском крае из добытой руды концентрата везут в Новосибирск, где работает ближайший оловянный комбинат, где из него выплавляют уже готовую продукцию. Ввод производственного комплекса в эксплуатацию намечен на 2027 год. Предприятие станет первым в России металлургическим комбинатом по производству олова металлического с 1942 года.