На правобережье Красноярска починят разбитый кусок улицы Свердловской

В Свердловском районе Красноярска выбрали компанию, которая будет ремонтировать дороги. Как рассказали в мэрии, контракт подписали с МП «САТП».
Подрядная организация отремонтирует следующие дороги:
проезжая часть в переулке Медицинском улица Тимошенкова от Делегатской до Монтажников улица Лесопильщиков от Медицинского до дома № 179 по Лесопильщиков Свердловская от Николаевского моста до оста через Базаиху.
Также в Свердловском районе отремонтируют переулок Афонтовский.
На названных участках заменят бордюры и два слоя асфальта. Также здесь нанесут разметку. Работы начнут сразу, как только наступит тепло.
Напомним, в этом сезоне в Красноярске запланирован ремонт 64 участков улично-дорожной сети. 42 из них будут приведены в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сейчас идёт процесс определения подрядчиков. Участки сформированы по районам в 8 лотов.
Общая сумма, выделенная на ремонт дорог в этом сезоне, порядка 3,2 млрд рублей. К концу года в нормативное состояние должны быть приведены 92,9 км красноярских дорог.