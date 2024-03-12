На правобережье Красноярска починят разбитый кусок улицы Свердловской

Напомним, в этом сезоне в Красноярске запланирован ремонт 64 участков улично-дорожной сети. 42 из них будут приведены в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сейчас идёт процесс определения подрядчиков. Участки сформированы по районам в 8 лотов.