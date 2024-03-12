Началась отгрузка новых Solaris, произведённых на автозаводе в Петербурге

Что касается самого автомобиля, Solaris HS — это пятиместный седан с габаритами 4405×1729х1469 мм, оснащённый 1,4-литровой атмосферной бензиновой четвёркой на 100 «лошадей» или 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 123 лошадиных сил. На выбор будут доступны автомобили в комплектациях Active Plus, Comfort и Elegance, а также в специальной серии Sportline (в зависимости от них машина будет укомплектована шестиступенчатой «механикой» или традиционным шестиступенчатым «автоматом»). Гарантия на новые петербургские «Соларисы» составит 3 года, или 100 тысяч километров пробега — в зависимости от того, что наступит ранее.