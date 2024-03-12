В некоторых локациях одного из районов Ташкента временно отключили свет

Пресс-служба РЭС сообщила о временном прекращении подачи электроэнергии в некоторых районах Юнусабадского района, которое продлится с 10:00 до 20:00 часов. Без света остались жители махаллей «Жоми» и «Янги арик».
Ремонтные работы могут быть завершены раньше запланированного срока.
Уточняется, что причина отключения света — профилактика аварийных ситуаций в электрических сетях и проведение ремонтных работ.
РЭС приносит извинения потребителям, проживающим в данных районах, за неудобства, причиненные временными перебоями в электроснабжении.