Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В некоторых локациях одного из районов Ташкента временно отключили свет

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Частичное отключение электроэнергии коснулось некоторых локаций Юнусабадского района столицы, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Пресс-служба РЭС сообщила о временном прекращении подачи электроэнергии в некоторых районах Юнусабадского района, которое продлится с 10:00 до 20:00 часов. Без света остались жители махаллей «Жоми» и «Янги арик».

Ремонтные работы могут быть завершены раньше запланированного срока.

Уточняется, что причина отключения света — профилактика аварийных ситуаций в электрических сетях и проведение ремонтных работ.

РЭС приносит извинения потребителям, проживающим в данных районах, за неудобства, причиненные временными перебоями в электроснабжении.

ЖКХ