Проезд по Восточному выезду в Уфе будет платным до июня 2042 года

Протяженность трех альтернативных маршрутов составляет 32 км, 27,8 км и 38,8 км соответственно. Они начинаются от пересечения Восточного выезда с проспектом Салавата Юлаева и далее идут по этой трассе. Маршрут № 1 предполагает выезд на Бельский мост и трассу «Уфа — Аэропорт», далее через Южный обход на трассу М-5; № 2 — на ул. Сочинскую, ул. Пугачева, ул. Бельскую, ул. Просвещения, мост в районе Каменной переправы на Южный обход. Маршрут № 3 предусматривает выезд на Южный обход и М-5, через ул. М. Жукова, Сельскую Богородскую, мост у поселка Шакша.