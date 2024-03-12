Сулейменов рассказал об ухудшающейся ситуации с инфляцией в Казахстане

«Месячная инфляция за февраль 2024 года сложилась значительно выше среднеисторических значений. В феврале, помимо сезонных и административных факторов, ускорился рост цен на рыночные товары и услуги. В текущих условиях пространство для смягчения денежно-кредитной политики существенно ограничено. Складываемый баланс факторов инфляции, динамика ее текущих темпов обуславливают высокую вероятность сохранения базовой ставки на достигнутом уровне в рамках ближайших решений», — резюмировал он.