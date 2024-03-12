В Приморье рассмотрели иск в отношении «крабовых королей»: как прошло заседание

Прокуроры просят аннулировать договоры о предоставлении квот на вылов крабов, заключенные между ответчиками и Росрыболовством в 2018 году. Кроме того, у ответчиков хотят взыскать имущество в виде долей в юрлицах, а у регионального фонда «Родные острова» — земельный участок и здание в городе Невельске Сахалинской области. В рассмотрении иска объявлен перерыв, оно продолжится 19 марта.