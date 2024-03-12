В Приморье рассмотрели иск в отношении «крабовых королей»: как прошло заседание

«В ходе рассмотрения дела ответчики заявили ряд ходатайств, в частности, они просили привлечь к рассмотрению третье лицо — Росимущество. А также настаивали на необходимости уведомить одного из основных ответчиков — Дмитрия Дремлюгу, с 2012 года проживающего за рубежом», — пишет «Интерфакс».
Сообщается, что речь идет о первом иске на 17,4 млрд рублей. Ответчиками выступают несколько приморских и сахалинских рыболовных компаний и их владельцы. Кроме того, иск также подан к сахалинскому промышленнику Олегу Кану и членам его семьи.
Прокуроры просят аннулировать договоры о предоставлении квот на вылов крабов, заключенные между ответчиками и Росрыболовством в 2018 году. Кроме того, у ответчиков хотят взыскать имущество в виде долей в юрлицах, а у регионального фонда «Родные острова» — земельный участок и здание в городе Невельске Сахалинской области. В рассмотрении иска объявлен перерыв, оно продолжится 19 марта.
Напомним, у Генпрокуратуры возник ряд вопросов к известным бизнесменам Дмитрию Дремлюге и Олегу Кану. Выяснилось, что они нелегально занимались крабовым промыслом в Приморском крае и Сахалинской области. С них и подконтрольных им компаний требуют взыскать 376 млрд рублей, а сами предприятия национализировать.
При этом их интересы лоббировали правоохранители Приморья и некоторые депутаты. Недавно у судовладельца, который входил в группу компаний Дмитрия Дремлюги, конфисковали судно.