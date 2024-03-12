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Возрожденная неоклассика: в столице капитально отремонтировано около 30 домов с необычными карнизами

Для каждого объекта разрабатывается уникальный проект реконструкции и подбираются современные материалы и технологии.
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В столице капитально отремонтировали около 30 домов с дентикулами на венчающих карнизах — горизонтальных выступах наверху стены, которые поддерживают крышу и защищают стену от стекающей дождевой воды. Этот декоративный и конструктивный элемент нередко украшают зубцами-дентикулами, или ордерными сухариками. О ходе работ по восстановлению зданий в рамках московской программы капитального ремонта жилого фонда рассказали в комплексе городского хозяйства.

Дом на проспекте Мира

Яркий пример советской неоклассики — здание по адресу: проспект Мира, дом 124, корпус 17. Восьмиэтажное строение было возведено в 1955 году по индивидуальному проекту архитектора М. Ф. Гунгера. Фасады дома облицованы керамической плиткой. Высокие окна первого этажа выделены рустованными клинчатыми перемычками. Верхние три этажа дома отделены широким карнизом с небольшими дентикулами, крупными зубцами оформлен венчающий карниз.

Для восстановления первозданного облика здания был разработан уникальный проект капитального ремонта и подобраны современные материалы и технологии. Специалисты обновили фасад, крышу, подвальное помещение, а также заменили инженерные системы.

В ходе работ отремонтировали барельефы, восстановили венчающий карниз с широкими прямоугольными зубцами. Фасад промыли и очистили от грязи, заделали швы и отремонтировали поврежденные места в кирпичной кладке. Места намокания обработали антигрибковым составом. На поверхность стен нанесли тончайшую силиконовую пленку для защиты от агрессивного воздействия осадков, а потом покрасили их в бледно-коричневый цвет.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Дом на улице Автозаводской

Еще одно здание с сухариками под венчающим карнизом расположено по адресу: улица Автозаводская, дом 9/1. Дом построен по индивидуальному проекту в 1955 году. Первые два этажа выделены рустом, на уровне третьего и четвертого расположены декоративные портики. Часть оконных пространств акцентирована наличниками, сандриками и филенками. Окна лестничных клеток подчеркнуты пилястрами. По периметру тянутся межэтажные карнизы и венчающий с дентикулами. На крыше расположено ограждение в виде балюстрады.

В рамках капремонта фасада был восстановлен исторический облик здания. Стены расчистили, отбили старую штукатурку, нанесли антигрибковый и укрепляющий составы. Специалисты обновили цоколь здания, привели в порядок входные группы, отремонтировали балконы: восстановили плиты и заменили экраны. Фасад окрасили в первоначальные цвета: рустованный первый этаж покрыли краской цвета «серый сарук», а основную часть фасада выкрасили в золотисто-бежевый.

При реконструкции элементов фасада применялось лазерное сканирование, которое позволяет точно определить объем утрат. Специалисты привели в порядок и частично дофрагментовали декоративные элементы: пилястры, сандрики, филенки и кронштейны, а также дентикулы на венчающем карнизе.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Работа продолжается

В этом году капитально отремонтируют пятиэтажное здание, построенное в 1953-м, по адресу: улица Маршала Вершинина, дом 10. Оконные пространства его первого этажа выделены арочными и прямоугольными наличниками. Порталы входных групп декорированы медальонами, филенками и пилястрами. Балконы и цветочницы поддерживают фигурные кронштейны. По периметру расположен венчающий карниз с дентикулами.

Здесь приведут в порядок фасад, крышу, подъезды, подвальные помещения, заменят внутренние инженерные системы. В соответствии с проектом, разработанным специалистами Фонда капитального ремонта, строению вернут его первозданную красоту. Предстоит очистить фасад от грязи, заделать швы, восстановить кирпичную кладку. На финальном этапе стены защитят от влаги.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Специалисты восстановят декоративные кронштейны, наличники, порталы входных групп и венчающий карниз с зубцами. После окончания основных работ отремонтируют оконные и дверные откосы, заменят водосточные трубы, оштукатурят цоколь здания, заменят балконные экраны и входные двери.

архитектура