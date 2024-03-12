Возрожденная неоклассика: в столице капитально отремонтировано около 30 домов с необычными карнизами

В столице капитально отремонтировали около 30 домов с дентикулами на венчающих карнизах — горизонтальных выступах наверху стены, которые поддерживают крышу и защищают стену от стекающей дождевой воды. Этот декоративный и конструктивный элемент нередко украшают зубцами-дентикулами, или ордерными сухариками. О ходе работ по восстановлению зданий в рамках московской программы капитального ремонта жилого фонда рассказали в комплексе городского хозяйства.