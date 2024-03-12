Возрожденная неоклассика: в столице капитально отремонтировано около 30 домов с необычными карнизами

В столице капитально отремонтировали около 30 домов с дентикулами на венчающих карнизах — горизонтальных выступах наверху стены, которые поддерживают крышу и защищают стену от стекающей дождевой воды. Этот декоративный и конструктивный элемент нередко украшают зубцами-дентикулами, или ордерными сухариками. О ходе работ по восстановлению зданий в рамках московской программы капитального ремонта жилого фонда рассказали в комплексе городского хозяйства.
Дом на проспекте Мира
Яркий пример советской неоклассики — здание по адресу: проспект Мира, дом 124, корпус 17. Восьмиэтажное строение было возведено в 1955 году по индивидуальному проекту архитектора М. Ф. Гунгера. Фасады дома облицованы керамической плиткой. Высокие окна первого этажа выделены рустованными клинчатыми перемычками. Верхние три этажа дома отделены широким карнизом с небольшими дентикулами, крупными зубцами оформлен венчающий карниз.
Для восстановления первозданного облика здания был разработан уникальный проект капитального ремонта и подобраны современные материалы и технологии. Специалисты обновили фасад, крышу, подвальное помещение, а также заменили инженерные системы.
В ходе работ отремонтировали барельефы, восстановили венчающий карниз с широкими прямоугольными зубцами. Фасад промыли и очистили от грязи, заделали швы и отремонтировали поврежденные места в кирпичной кладке. Места намокания обработали антигрибковым составом. На поверхность стен нанесли тончайшую силиконовую пленку для защиты от агрессивного воздействия осадков, а потом покрасили их в бледно-коричневый цвет.
Дом на улице Автозаводской
Еще одно здание с сухариками под венчающим карнизом расположено по адресу: улица Автозаводская, дом 9/1. Дом построен по индивидуальному проекту в 1955 году. Первые два этажа выделены рустом, на уровне третьего и четвертого расположены декоративные портики. Часть оконных пространств акцентирована наличниками, сандриками и филенками. Окна лестничных клеток подчеркнуты пилястрами. По периметру тянутся межэтажные карнизы и венчающий с дентикулами. На крыше расположено ограждение в виде балюстрады.
В рамках капремонта фасада был восстановлен исторический облик здания. Стены расчистили, отбили старую штукатурку, нанесли антигрибковый и укрепляющий составы. Специалисты обновили цоколь здания, привели в порядок входные группы, отремонтировали балконы: восстановили плиты и заменили экраны. Фасад окрасили в первоначальные цвета: рустованный первый этаж покрыли краской цвета «серый сарук», а основную часть фасада выкрасили в золотисто-бежевый.
При реконструкции элементов фасада применялось лазерное сканирование, которое позволяет точно определить объем утрат. Специалисты привели в порядок и частично дофрагментовали декоративные элементы: пилястры, сандрики, филенки и кронштейны, а также дентикулы на венчающем карнизе.
Работа продолжается
В этом году капитально отремонтируют пятиэтажное здание, построенное в 1953-м, по адресу: улица Маршала Вершинина, дом 10. Оконные пространства его первого этажа выделены арочными и прямоугольными наличниками. Порталы входных групп декорированы медальонами, филенками и пилястрами. Балконы и цветочницы поддерживают фигурные кронштейны. По периметру расположен венчающий карниз с дентикулами.
Здесь приведут в порядок фасад, крышу, подъезды, подвальные помещения, заменят внутренние инженерные системы. В соответствии с проектом, разработанным специалистами Фонда капитального ремонта, строению вернут его первозданную красоту. Предстоит очистить фасад от грязи, заделать швы, восстановить кирпичную кладку. На финальном этапе стены защитят от влаги.
Специалисты восстановят декоративные кронштейны, наличники, порталы входных групп и венчающий карниз с зубцами. После окончания основных работ отремонтируют оконные и дверные откосы, заменят водосточные трубы, оштукатурят цоколь здания, заменят балконные экраны и входные двери.