Названы самые высокооплачиваемые вакансии марта в Нижнем Новгороде

Больше всего в Нижнем Новгороде в марте готовы платить руководителю регионального представительства. Это выяснил сервис SuperJob, проанализировав 160 тысяч вакансий в крупнейших городах России.
Работодатель — одно из крупнейших образовательных объединений. Сотруднику предлагают зарплату от 138 тысяч рублей, возможность бесплатного посещения крупнейших бизнес-форумов и тренингов.
Второе место занимает вакансия руководителя строительства (от 130 тысяч рублей).
На третьем месте — вакансия менеджера по продажам в производственно-торговой компании (т 120 до 144 тысяч рублей).
Кроме того, в рейтинг вошла вакансия директора по строительству каркасных домов (от 100 тысяч рублей).
Замыкает Топ-5 вакансия специалиста по налогам в сфере оптовой торговли (от 110 тысяч рублей).
Ранее сообщалось, что число вакансий и резюме растет на рынке труда в Нижегородской области.