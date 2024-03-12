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Названы самые высокооплачиваемые вакансии марта в Нижнем Новгороде

Самая высокооплачиваемая вакансия размещена от сферы образования.
Источник: Время

Больше всего в Нижнем Новгороде в марте готовы платить руководителю регионального представительства. Это выяснил сервис SuperJob, проанализировав 160 тысяч вакансий в крупнейших городах России.

Работодатель — одно из крупнейших образовательных объединений. Сотруднику предлагают зарплату от 138 тысяч рублей, возможность бесплатного посещения крупнейших бизнес-форумов и тренингов.

Второе место занимает вакансия руководителя строительства (от 130 тысяч рублей).

На третьем месте — вакансия менеджера по продажам в производственно-торговой компании (т 120 до 144 тысяч рублей).

Кроме того, в рейтинг вошла вакансия директора по строительству каркасных домов (от 100 тысяч рублей).

Замыкает Топ-5 вакансия специалиста по налогам в сфере оптовой торговли (от 110 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что число вакансий и резюме растет на рынке труда в Нижегородской области.