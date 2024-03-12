В районе Текстильщики завершилась реконструкция газопровода

Реконструкция началась в феврале прошлого года. Работы проходили в густонаселенном районе с большой плотностью инженерных коммуникаций, поэтому чаще всего использовался открытый метод прокладки, а там, где это возможно, применяли бестраншейные способы. Такой подход позволяет минимизировать разрытия и не создавать неудобств для движения транспорта.