В районе Текстильщики завершилась реконструкция газопровода

Специалисты АО «Мосгаз» завершили реконструкцию двух километров газопровода, пролегающего на улице Юных Ленинцев и 7-й улице Текстильщиков. Новые трубы установили без отключения потребителей.
Реконструкция началась в феврале прошлого года. Работы проходили в густонаселенном районе с большой плотностью инженерных коммуникаций, поэтому чаще всего использовался открытый метод прокладки, а там, где это возможно, применяли бестраншейные способы. Такой подход позволяет минимизировать разрытия и не создавать неудобств для движения транспорта.
Старые стальные трубы заменили на современные полиэтиленовые. Они устойчивы к перепадам температур и воздействию химических веществ, а также не подвержены коррозии. Их срок службы может достигать более 40 лет.
Реконструкция позволила повысить надежность газовых сетей, а также увеличить пропускную способность газораспределительной сети районов и округа в целом.