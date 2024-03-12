Сергей Собянин рассказал о стремительном развитии ОЭЗ «Технополис Москва»

В ОЭЗ «Технополис Москва» работает уже больше 200 предприятий. Они инвестировали в экономику города свыше 160 миллиардов рублей. Большую часть их собственных разработок регистрируют в виде патентов, лицензий, свидетельств, ноу-хау и товарных знаков. Так, в 2023 году компании оформили свыше 50 уникальных идей.