Работодатели перестали бояться пенсионеров в Свердловской области

Количество приглашений на работу пенсионеров увеличилось в два раза по сравнению с 2022 годом. Чаще всего работодатели хотят видеть возрастных работников в сфере домашнего, обслуживающего персонала, транспортной логистики и туризма. Работодатель предлагает зарплату мужчинам от 55 тыс. рублей, а женщинам — от 45 тыс. рублей, передает «ФедералПресс».
«В непростой демографической ситуации в стране многие работодатели фокусируются исключительно на привлечении молодых специалистов. При этом наши исследования показывают: чем моложе кандидат, тем чаще он склонен менять работу. Для сравнения: молодые люди в возрасте 25−34 лет в среднем задерживаются на одном рабочем месте 1,2 года, соискатели 45−54 лет — 2,3 года. Стоит расширять источники подбора, применять диверсификационный возрастной подход к работникам. И мы уже начинаем замечать, как эйджизм шаг за шагом начинает уходить из практики компаний», — отметила директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.
Ранее сообщалось, что Свердловская область попала в число регионов-лидеров по перспективности трудоустройства. Регион в начале 2024 года занял по этому показателю четвертое место, набрав 74,77 балла. Лидером рейтинга стала Республика Татарстан, набравшая 77,42 балла. Также в топ-10 регионов по перспективности трудоустройства вошел Ямало-Ненецкий АО (74,77 балла), Рязанская область (74,63), Республика Башкортостан (74,40), Еврейская АО (74,36), Ленинградская область (74,20), Липецкая область (73,97), Амурская область (73,94) и Московская область (73,90). Примечательно, что Москва оказалась только на 65 месте (68,19 балла).