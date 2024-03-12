Работодатели перестали бояться пенсионеров в Свердловской области

«В непростой демографической ситуации в стране многие работодатели фокусируются исключительно на привлечении молодых специалистов. При этом наши исследования показывают: чем моложе кандидат, тем чаще он склонен менять работу. Для сравнения: молодые люди в возрасте 25−34 лет в среднем задерживаются на одном рабочем месте 1,2 года, соискатели 45−54 лет — 2,3 года. Стоит расширять источники подбора, применять диверсификационный возрастной подход к работникам. И мы уже начинаем замечать, как эйджизм шаг за шагом начинает уходить из практики компаний», — отметила директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.