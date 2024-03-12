Названы самые высокооплачиваемые специалисты в Казахстане

«Что касается спроса, то порядка половины вакансий (49%, или 39,8 тыс.) пришлось на специалистов средней квалификации, 32%, или 25,8 тыс. — высокой квалификации, а на вакансии с низкой квалификацией пришлось 19%, или 15,2 тыс. В феврале основной спрос сформировали организации образования (19,2 тыс. вакансий) и предприятия, предоставляющие прочие виды услуг (10 тыс. вакансий), которые в сумме разместили более трети всех вакансий. За исключением Акмолинской области, где количество вакансий увеличилось на 4%, во всех остальных регионах отмечается сокращение их числа. Так, наибольший спад заметен в Туркестанской (-35%), Жетысуской (-34%) и Мангистауской (-33%) областях».