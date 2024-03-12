В центре Перми временно отменят плату за парковку

Это будет сделано для того, чтобы жителям города было удобнее посетить избирательные участки в ходе выборов президента России.



В Пермской дирекции дорожного движения сообщили, что в выходные дни 16 и 17 марта парковки также будут работать в режиме выходных дней — бесплатно. С 18 марта парковки вернутся к обычному режиму работы.



Напомним, стоимость парковки в зоне № 102 составляет 40 ₽ в час, в тарифной зоне № 101, на плоскостных парковках — 20 ₽ в час.