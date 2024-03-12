Сколько казахстанцев уже использовали «детские» деньги из Нацфонда

В 2024 году начала свою работу программа «Нацфонд — детям», в рамках которой все несовершеннолетние казахстанцы будут ежегодно получать часть инвестиционного дохода Национального фонда РК.
В 2024 году деньги получили почти 7 млн детей, а общая сумма выплат превысила 695 млн долларов. При этом 304 815 человек могут забрать свои деньги уже в текущем году, так как им исполнится 18 лет.
Как рассказали в Министерстве финансов РК, в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), который является оператором программы, уже поступило 775 заявок на использование денег:
- на оплату образования — 487 заявок;
- на улучшение жилищных условий — 288 заявки.
При этом больше половины заявок (422) уже было исполнено:
- 260 заявок на оплату образования — почти 26,1 тыс. долларов
- 162 заявки на улучшение жилищных условий — более 16 тыс. долларов.
Примечательно, что большая часть денег (21 240,98 доллара по 212 заявкам) была потрачена на оплату учебы в казахстанских учебных заведениях.
Еще 28 заявок (2 813 долларов) было направлено на пополнение образовательного вклада, 8 (803,12 доллара) — на погашение кредита, 11 (1 104,68 доллара) — на оплату образования за рубежом, и 100,52 доллара по 1 заявке было потрачено на внесение в виде страховой премии по договору образовательного накопительного страхования.
Из 162 заявок на улучшение жилищных условий 133 на 13 105,12 доллара были использованы на пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления.
11 заявок (1 105,2 доллара) были направлены на приобретение жилища с окончательным расчетом, то есть без использования ипотеки. На строительство индивидуального жилья исполнено 2 заявки (200,52 доллара), на первоначальный взнос по ипотеке — 6 (602,08 доллара), на погашение задолженности по жилищному займу — 3 (300,52 доллара), а на покупку земельного участка — 2 заявки (200,52 доллара).
Таким образом, часть граждан уже воспользовалась своими деньгами, которые были перечислены из Нацфонда. При этом всем казахстанцам, которым исполняется 18 лет в 2024 году, согласно данным министерства, уже было перечислено более 30,6 млн долларов на их специальные счета в ЕНПФ.