Назван самый дешевый город Башкирии по ценам на молоко

Наоборот, самым дорогим признана Уфа — в среднем 70,59 рубля за литр, сообщили статистики республики, опираясь на данные выборочного наблюдения.
В среднем по Башкирии литр молока в январе этого года стоил 68,20 рубля. Это на 60 копеек дороже, чем в декабре 2023-го.
По данным выборочного наблюдения, жителям Нефтекамска литр пастеризованного молока обходился в январе за 66,76 рубля. Средняя стоимость пастеризованного молока в Сибае в это же время составила 66,91 рубля.
Ранее Башинформ сообщил о том, что в январе текущего года сельскохозяйственные организации Башкирии произвели 49,2 тысячи тонн молока, что на 3,6% больше, чем в январе 2023-го. В Приволжском федеральном округе производство молока составило 554,5 тысячи тонн (+6,8%), в России — 1,7 млн тонн (+3,7%).