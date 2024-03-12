Назван самый дешевый город Башкирии по ценам на молоко

Ранее Башинформ сообщил о том, что в январе текущего года сельскохозяйственные организации Башкирии произвели 49,2 тысячи тонн молока, что на 3,6% больше, чем в январе 2023-го. В Приволжском федеральном округе производство молока составило 554,5 тысячи тонн (+6,8%), в России — 1,7 млн тонн (+3,7%).