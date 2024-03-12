В Свердловской области расширят Режевской тракт

Реновация предстоит самому загруженному участку автодороги «Екатеринбург — Реж — Алапаевск» — между 21-м и 26-м километрами тракта (от поворота на Старопышминск до подъезда к Монетному). Об этом сообщили в Управлении автомобильных дорог Свердловской области. «Параметры капремонта объекта уже установлены. Специалисты Управления автодорог региона подготовили техническое задание на проектирование. Вскоре будет определена подрядная организация, которая выполнит инженерные изыскания и проектные работы», — говорится в сообщении.