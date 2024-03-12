Ростов-на-Дону вошел в ТОП-5 городов России по удорожанию новостроек

За год (февраль 2024 к февралю 2023) в столице ЮФО рост цен на «первичку» составил 21%. Но в последний месяц рост замедлился и составил всего 1%, а стоимость квадратного метра превысила 135 тыс. руб./кв.м.



Лидерами роста цен на новостройки за последний месяц стали Владивосток (+4%), Москва (+3,5%) и Екатеринбург (+3%). А в Краснодаре цены опустились (-2%).



«Рынок новостроек достаточно инертен, ждать ощутимого снижения цен на уже строящиеся и объекты не стоит, — пояснил коммерческий директор Яндекс Недвижимость Евгений Белокуров. — Динамика цен на новостройки сильно зависит от региона. Если, например, в регионе доступны адресные ипотечные программы — дальневосточная ипотека, арктическая ипотека, то цена на новостройки будет расти быстрее».



Борис Разумовский.