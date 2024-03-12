В Омске ищут сотрудников на зарплату от 60 до 150 тысяч рублей

Так, аналитики ресурса выяснили, что в марте больше всего готовы платить изолировщику. Сотруднику на этой должности компания предлагает зарплату до 150 тысяч рублей, оплату проезда и проживание.
От 80 тысяч рублей в Омске предлагают менеджеру по продажам. На сайте объявлений также размещена вакансия менеджера по продажам на пищевое производство с зарплатой до 150 тысяч рублей.
На третьем месте — вакансия старшего менеджера по работе с ключевыми клиентами. Такому сотруднику предлагают от 78 тысяч рублей в месяц, но нужно иметь высшее образование и релевантный опыт работы. Работодатель обещает обучение, премии и компенсацию транспортных расходов.
В рейтинг также вошли вакансии машиниста экскаватора с зарплатой до 100 тысяч рублей и механика-наладчика с зарплатой до 60 тысяч рублей.