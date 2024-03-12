Столичный производитель создал лазерный станок для высокоточной обработки деталей

«Установка является базовой в линейке наших пятикоординатных комплексов. Мы создавали станки, ориентируясь на самые серьезные задачи и требования, которые предъявляет в первую очередь авиационное двигателестроение. Компания уже много лет работает с задачами такого типа. Появление станка сейчас особенно актуально в связи с его востребованностью на рынке, поэтому мы сразу закладывали возможность масштабирования производства», — отметила Анна Цыганцова, генеральный директор предприятия.