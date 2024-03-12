Столичный производитель создал лазерный станок для высокоточной обработки деталей

«На протяжении нескольких лет Москва активно развивает высокотехнологичную отрасль и укрепляет технологический суверенитет страны. Для этого в городе создан комфортный инвестиционный климат, действует широкий набор инструментов поддержки, который позволяет промпредприятиям наращивать выпуск изделий и выводить на рынок инновационную продукцию. Так, производитель промышленного лазерного оборудования создал и организовал выпуск пятикоординатных лазерных станков для обработки сложных деталей двигателей. Компания может выпускать до 15 установок в год», — отметил Владислав Овчинский.
Станки востребованы в отраслях, где необходима высокая точность обработки деталей сложных форм, например в двигателестроении. Первая установка серии была внедрена в Ярославской области на площадке одного из ведущих отечественных производителей газотурбинных двигателей. На предприятии столичный станок выполняет операции резки и сварки деталей авиадвигателей. Помимо работы в пяти координатах, высокой точности обработки способствует внедренное машинное зрение.
«Установка является базовой в линейке наших пятикоординатных комплексов. Мы создавали станки, ориентируясь на самые серьезные задачи и требования, которые предъявляет в первую очередь авиационное двигателестроение. Компания уже много лет работает с задачами такого типа. Появление станка сейчас особенно актуально в связи с его востребованностью на рынке, поэтому мы сразу закладывали возможность масштабирования производства», — отметила Анна Цыганцова, генеральный директор предприятия.
По поручению Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Москвы для отечественных промышленников и на развитие производства. Благодаря развитию столичных предприятий и их модернизации сохраняется технологический суверенитет страны.
Москва — город с развитым производством. Здесь работает свыше 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40−50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.
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