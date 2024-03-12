Ямочный ремонт в Уфе ведется круглосуточно — мэрия

«Ямочный ремонт — временная мера, направленная на обеспечение безопасности дорожного движения, — отметили в муниципалитете. — При необходимости дорожные дефекты устраняют и при минусовых температурах. Есть технологии, позволяющие залатать дорожную яму и зимой».
Дефекты дорожного покрытия фиксируются в ходе ежедневного объезда территорий. Оценивается загруженность участка дороги, на котором обнаружена яма, а также тип асфальтового покрытия и его влажность. На основе этих данных определяется метод и время работы.
«Ремонт ведется круглосуточно, бригады выезжают по мере обнаружения дефектов. Так, за минувшие сутки уложили 13,5 тонны асфальтобетонной смеси на площади более 90 квадратных метров, с начала года — 289 тонн на площади, превышающей две тысячи квадратных метров», — добавили в пресс-службе мэрии Уфы.
Напомним, для удобства уфимцев создана интерактивная карта ямочного ремонта. Она позволяет получать актуальную информацию от горожан и оперативно принимать меры.
Правила оформления заявки просты. Необходимо сделать фотографию проблемного участка и указать точное местоположение на карте с кратким описанием. Заявки при этом могут быть отклонены модераторами по ряду причин. Например, если отсутствует реальная фотография и невозможно определить местоположение ямы; адрес находится не на территории города; заявка не относится к ямочному ремонту.