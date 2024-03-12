Ямочный ремонт в Уфе ведется круглосуточно — мэрия

Правила оформления заявки просты. Необходимо сделать фотографию проблемного участка и указать точное местоположение на карте с кратким описанием. Заявки при этом могут быть отклонены модераторами по ряду причин. Например, если отсутствует реальная фотография и невозможно определить местоположение ямы; адрес находится не на территории города; заявка не относится к ямочному ремонту.